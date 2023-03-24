Новосибирский блогер заплатит 100 тысяч рублей за оскорбление росгвардейцев

В Новосибирске блогер заплатит 100 тысяч рублей за оскорбление сотрудников Росгвардии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске блогер заплатит 100 тысяч рублей за оскорбление сотрудников Росгвардии. Информация о вынесенном решении опубликована в картотеке дел Дзержинского районного суда.

25 мая 2021 года новосибирский блогер Иван Фролов хотел купить в супермаркете мороженое, которое съел, пока стоял в очереди, – и даже передал кассиру купюру в 5 тысяч рублей. Но сотрудники супермаркета вызвали Росгвардию – по словам блогера, из-за того, что он был без медицинской маски и уничтожил имущество магазина.

После суда, где блогера не удалось привлечь к ответственности за то, что он был в магазине без маски, Иван Фролов записал на своем канале оскорбительное видеообращение к росгвардейцам. В ноябре 2021 года служба подала в суд иск о защите чести и достоинства.

Разбирательство затянулось на полтора года. На последнем заседании, которое прошло 17 марта 2023 года, иск Росгвардии удовлетворили частично.

– Денежная компенсация за причиненный репутационный вред с Фролова взыскана в пользу Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Также были взысканы судебные расходы на оплату судебной экспертизы, – рассказали КП-Новосибирск в суде.

Таким образом, с блогера взыскали 100 тысяч рублей: компенсацию в размере 30 тысяч рублей и оплату лингвистической экспертизы за 70 тысяч рублей. Кроме того, теперь Ивану Фролову придется удалить все оскорбительные видеоролики.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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