В Новосибирске женщина на кроссовере сбила 12-летнего мальчика. Фото: ГИБДД Новосибирска.
В Новосибирске в пятницу, 24 марта, в Советском районе города женщина 1983 года рождения за рулем «Рав4» сбила ребенка. Об аварии сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
– Утром 24 марта женщина за рулем кроссовера двигалась по улице Ветлужской. В пути следования, напротив дома 9 по улице Ветлужской, наехала на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, – рассказали в Госавтоинспекции.
Известно, что под колеса авто попал мальчик 2011 года рождения. Школьника с различными травмами госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства ЧП.
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