Созданию беспилотников посвящена сотая работа от журналистов Сибири

Анна Глушенкова. Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Автор публикации - Анна Глушенкова написала о создании беспилотных летательных аппаратов с машинным зрением и искусственным интеллектом.

В материале рассказывается, что компания «Глонасс» и Томский государственный университет планируют к лету 2023 года разработать уникальные беспилотники, которые будут использоваться для мониторинга протяженной инфраструктуры,например, трубопроводов. Сейчас для этого применяют пилотируемый транспорт, что влияет на цену и эффективность.

- Томская область - высокотехнологичный регион, здесь ведется множество ИТ-разработок и, конечно, значительная часть моих публикаций именно об этом. Особенно увлекательно писать о новейших цифровых технологиях, которые будут внедрены в жизнь уже в ближайшем будущем, - рассказала Анна Глушенкова.

- Сибирские СМИ активно пишут о технологиях, сейчасэта тема приобрела особое значение в условиях импортозамещения и активного развития российских ИТ-продуктов. В этом году большинство работ посвящено строительству оптики и базовых станций, вопросам кибербезопасности, а также применению цифровых сервисов в различных сферах жизни, - отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» (Сибирь) Наталья Моисеева.

Конкурс проходит уже 12-й раз. В прошлом году в число победителей на федеральном уровне вошли два сибирских журналиста - Эльвира Ефимова с телесюжетом об ИТ-коровниках в глубинке и Наталья Горбань с аналитической статьей о развитии электромобильного транспорта в Иркутске.