В Новосибирской области запустили производство самых лёгких бутылок для пива в России

В самых легких бутылках в России, произведенных в Новосибирской области, будут продавать пиво. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В Новосибирской области начали производить самые лёгкие стеклянные тары для пива.

Облегченная бутылка объёмом 450 миллилитров весит 235 граммов – производители с завода «Сибстекло» уменьшили вес на 30 граммов и поставили рекорд в России. Производить легкую тару будут при поддержке правительства Новосибирской области.

Производство станет более экологичным. Фото: пресс-служба правительства НСО.

– Добиться необходимой прочности удалось за счет перераспределения толщины стекла, и потому тара выдерживает ударные нагрузки: напитки разливают под давлением, на высокой скорости. Производство такой бутылки позволяет заводу экономить не менее 5 тысяч тонн стекла ежегодно, является более экологичным – уменьшаются выбросы СО2, – рассказали в пресс-службе облправительства.

В самой легкой стеклянной бутылке в России будут продавать пиво «Старый мельник».

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