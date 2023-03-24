В ХК «Сибирь» прокомментировали уход Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды

В Новосибирске опровергли уход главного тренера хоккейного клуба "Сибирь". Фото: ХК "Сибирь" (Новосибирская область).

В Новосибирске опровергли слухи об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера ХК «Сибирь» после вылета команды из плей-офф.

Контракт тренера всё еще действует, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу команды.

Мартемьянов возглавляет «Сибирь» с апреля 2021 года. В 2022 году контракт был автоматически продлен. Он останется главным тренером клуба как минимум до конца апреля, после этого вопрос будут решать на заседании попечительского совета.

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