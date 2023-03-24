В Новосибирске парень сделал своей девушке предложение на концерте Басты

В Новосибирске парень сделал предложение своей девушке на концерте Басты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске молодой человек по имени Никита сделал предложение руки и сердца своей девушке на сцене «Экспоцентра» во время концерта Басты. Об этом сообщили в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Парень с девушкой поднялись на сцену, Баста вручил поклоннице букет, а Никита встал на одно колено, держа коробочку с кольцом.

Но исполнитель не стал просто так выдавать свою фанатку «за первого встречного». На вопрос, хороший ли Никита человек, девушка ответила: «Нормальный». А после от волнения бросилась в объятия любимого. Она сказала заветное «да». На сцене расчувствовавшийся молодой человек даже прослезился.

Фанаты рассказывают, что предложения руки и сердца делают практически на каждом концерте Басты.

– Была на трех концертах и каждый раз кто-то делал предложение. Думаю, у него фишка такая, – предположила одна из поклонниц.

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