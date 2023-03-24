«Могут клюнуть до крови и поливают пометом»: жители Новосибирска рассказали о нашествии дроздов в городе

Жители Новосибирска заметили в городе нашествие дроздов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Новосибирска рассказали о нашествии дроздов в городе. Большую стаю пернатых заметили в Академгородке, у ТЦ. Сибирячка Светлана сняла ее на видео.

– Около ТЦ нашествие дроздов, приходите полюбоваться, - подписала видео автор Светлана Гладкова, опубликовавшая его в телеграм-канале «Амбассадор Академгородка».

Алексей Яновский считает, что собрание дроздов у ТЦ трудно назвать нашествием. По его словам, бывали зимы, когда город кишел дроздами-рябинниками. За пару недель они очищали от ягод и плодов все посадки рябины, ранеток, боярышника. А в этом и прошлом годах, по наблюдениям орнитолога, большая часть ягод осталась на ветках.

Эксперт добавил, что обычно дрозды-рябинники неопасны для человека, но во время гнездования они активно защищают своё потомство.

- В мае, когда у рябинников в гнёздах птенцы, они сообща отгоняют приближающихся злоумышленников, которыми считают и людей. Они громко трещат голосом, пикируют на реального или мнимого врага и поливают его пометом. Других способов отогнать неприятеля у них нет. Самые отчаянные дрозды могут и ударить по голове - не только крыльями, но и клювом. До крови, - объяснил Алексей Яновский КП-Новосибирск.

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