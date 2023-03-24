Врач-гинеколог из Новосибирска рассказала, чем опасны гормональные контрацептивы

В Новосибирской области 65 % женщин имеют повышенный риск тромбоза. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гормональные контрацептивы действительно могут вызывать образование тромбов, это не миф. Об этом КП-Новосибирск рассказала врач-гинеколог, медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

– Одно из побочных действий приема гормональных контрацептивов – это тромбозы. Но есть и генетическая предрасположенность, – сообщила Татьяна Овсянникова.

В Новосибирской области практически 65 % женщин имеют изменения в генах, повышающие риск тромбоза.

– Женщины с изменениями в генетическом статусе должны проходить более углубленное обследование, по назначению врача применять такие препараты, как фолиевая кислота, витамины группы В, магний. При приеме гормональных контрацептивов все эти витамины и микроэлементы используются организмом быстрее, чем в обычной ситуации, – объяснила врач.

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