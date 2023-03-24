Зачем разбудили? Сонный манул из Новосибирского зоопарка рассмешил «папарацци»

Фавориты всех посетителей Новосибирского зоопарка — манулы — снова в центре внимания. Фото: Кадр из видео\Новосибирский зоопарк
Фавориты всех посетителей Новосибирского зоопарка — манулы — снова в центре внимания. В этот раз котик с вечно сердитой мордочкой рассмешил «папарацци» своим сонным видом.
Суровый пушистик собирался погреться на солнышке, а, возможно, и вздремнуть, но приковал к себе внимание фотографов. А поскольку сниматься у не выспавшегося котика настроения не было, пришлось ретироваться в свой домик, и уже оттуда недовольно наблюдать за происходящим.
С приходом весны желание погреться на солнышке возникает не только у манулов, но и у других обитателей зоопарка, не менее любимых сибиряками. Так, недавно, соцсети умилялись вышедшими на прогулку белым медвежатам вместе с их мамой Гердой.
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