Сноха героического летчика Светлана передала Анатолию Локтю портфель, принадлежавший Александру Покрышкину. Фото: «МЭР_И_Я»

В Новосибирске хотят построить музей летчика-аса Александра Покрышкина. Личные вещи маршала передала мэру города Анатолию Локтю семья Покрышкина. Одним из ярких экспонатов станет портфель, который был с нашим героическим земляком до последнего дня.

Видео с передачей портфеля снохой героя Светланой Покрышкиной градоначальнику появилось на Youtube-канале «МЭР_И_Я». Внутри портфеля оказалась записка, написанная вдовой Александра Покрышкина — Марией Покрышкиной.

— Этот чемодан принадлежал моему Саше. Он побывал с ним во всех командировках как внутри страны, так и за рубежом: Куба, Сирия, Корея, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Германия, Польша, Румыния, Франция. С этим портфелем Саша ушёл в больницу и не вернулся 13 ноября 1985 года. Сын привёз домой один портфель, без его хозяина, — такой текст был в записке.

Родные Покрышкина также передали Новосибирску книгу с личным экслибрисом летчика и репродукцию картины с изображением воздушного боя — её выполнил лётчик эскадрильи Покрышкина Алексей Закалюк.

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