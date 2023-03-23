В Новосибирске грабители, пытавшиеся выхватить у бизнесмена сумку с 2 миллионами, пойдут под суд

Грабители напали на мужчину с травматом и газовым баллончиком, пытаясь отобрать сумку с деньгами. Фото: Кадр из видео\УТ МВД по СФО

В Новосибирске будут судить грабителей, которые с травматом в руках пытались отобрать у 47-летнего бизнесмена сумку с двумя миллионами рублей. Произошла ситуация летом 2022 года у входа в здание ЖД вокзала Новосибирск-Восточный.

— Транспортные полицейские вместе с ОМОНом Росгвардии установили и задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро местных жителей в возрасте от 23 до 42 лет, которые более двух недель следили за предпринимателем, разрабатывали план нападения и распределяли между собой роли и участие каждого, — рассказали в УТ МВД по СФО. — Утром они приехали на место будущего преступления, где поджидали бизнесмена, а потом по команде напали на него. Они дважды выстрелили в сторону потерпевшего из травматического пистолета и распылили газовый баллончик, пытаясь выхватить сумку у него из рук.

Воплотить свой план до конца грабителям так и не удалось. На помощь предпринимателю пришел неравнодушный прохожий, проходивший мимо. Он помог ему обиться от нападавших.

— Фигурантам предъявили обвинение в преступлении по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. На время расследования подозреваемые были взяты под стражу и помещены в СИЗО, — добавили транспортные полицейские.

Сейчас их уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске грабители с травматом пытались отобрать у бизнесмена сумку с двумя миллионами рублей

Но отбиться от нападения предпринимателю помог прохожий (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер