«Люди были как звери, приезжала скорая»: новосибирцы пожаловались на давку на концерте Басты

Некоторые новосибирцы пожаловались на давку на концерте Басты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 22 марта в Экспоцентре прошел концерт Басты. Как это не удивительно, площадка оказалась забита поклонниками под завязку, из-за чего не у всех зрителей от вечера остались приятные воспоминания. Некоторые пожаловались на сильную давку на танцполе.

— У меня и мужа были места на танцпол, пришли в зал за час до концерта, через нас рядом проходили люди на фанзону. Чем ближе приближалось время концерта, тем больше становилось людей. Начало даже задержали на 40 минут из-за того, что не все успели прийти и на свои места, — рассказала КП-Новосибирск одна из зрительниц концерта. — Когда начался концерт, началась возле нас самая настоящая давка: люди не успели пройти на фанзону и толпились, толкались, ругались, как звери. Когда уже началось выступление, более-менее все нормализовалось, потому что закрыли проход на фанзону и эти люди стояли на танцполе.

Некоторые посетители концерта рассказывают, что на танцполе особой давки не заметили, зато уже после концерта настоящее столпотворение образовалось в гардеробе.

— После концерта была давка в гардеробе, людям становилось плохо, кому-то даже скорую вызывали. Все толкались, ругались, лично мы простояли в гардеробе больше часа, практически столько же, сколько и длился сам концерт, — рассказывают люди.

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