Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 17:14

«Люди были как звери, приезжала скорая»: новосибирцы пожаловались на давку на концерте Басты

Новосибирцы пожаловались на давку на концерте Басты
Галина СИМОНОВА
Некоторые новосибирцы пожаловались на давку на концерте Басты.

Некоторые новосибирцы пожаловались на давку на концерте Басты.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 22 марта в Экспоцентре прошел концерт Басты. Как это не удивительно, площадка оказалась забита поклонниками под завязку, из-за чего не у всех зрителей от вечера остались приятные воспоминания. Некоторые пожаловались на сильную давку на танцполе.

— У меня и мужа были места на танцпол, пришли в зал за час до концерта, через нас рядом проходили люди на фанзону. Чем ближе приближалось время концерта, тем больше становилось людей. Начало даже задержали на 40 минут из-за того, что не все успели прийти и на свои места, — рассказала КП-Новосибирск одна из зрительниц концерта. — Когда начался концерт, началась возле нас самая настоящая давка: люди не успели пройти на фанзону и толпились, толкались, ругались, как звери. Когда уже началось выступление, более-менее все нормализовалось, потому что закрыли проход на фанзону и эти люди стояли на танцполе.

Некоторые посетители концерта рассказывают, что на танцполе особой давки не заметили, зато уже после концерта настоящее столпотворение образовалось в гардеробе.

— После концерта была давка в гардеробе, людям становилось плохо, кому-то даже скорую вызывали. Все толкались, ругались, лично мы простояли в гардеробе больше часа, практически столько же, сколько и длился сам концерт, — рассказывают люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер