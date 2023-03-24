Солнце после снегопада: в Новосибирске обещают обильные осадки и потепление до +4

В Новосибирске потеплеет до +4. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новосибирске постепенно возвращается весеннее тепло. Ночью еще будут оставаться холода под -10…-12 градусов, а днем потеплеет до 0…+2.

— Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -2…-7 градусов, местами до -15, днем +1…+6 градусов. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег, днем — с дождем. Днем по западу будет преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

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