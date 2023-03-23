«Кости слово прозрачные»: новосибирские волонтеры спасают «хрустальную» собаку по кличке Чиби

Кости Чиби невероятно хрупкие, они могут ломаться при любом неудачном движении. Фото: https://vk.com/animal_recovery54

Под Новосибирском волонтеры нашли в сугробе маленького черного щенка. У собачки, которую назвали Чиби, редкая болезнь – ее кости невероятно хрупкие, они могут ломаться при любом неудачном движении.

Чиби лежала на снегу и жалобно скулила. Волонтеры Базы реабилитации животных в Кольцово не могли бросить малышку в беде. Щенка срочно повезли в клинику. Несмотря на сильную боль, Чиби умудрялась вилять хвостом, благодаря своих спасителей.

Ветеринары провели обследование и выявили у собаки перелом надбедренной кости.

− Все кости ее тела словно прозрачные. Из-за этого скорее всего и произошел перелом, сместилась нагрузка на сустав. Чтобы она смогла ходить, нужно срочно оперировать. Чтобы не сломались остальные лапки, не было угрозы оказаться лежачей в первые месяцы жизни, − говорится в группе НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово «ВКонтакте».

Врачи определили план лечения для Чиби. Ей нужно поставить специальную конструкцию, которая будет закреплять косточки в лапе. Это необходимо, чтобы кости правильно срастались. Также понадобятся терапия и лечебная диета, нацеленная на наращивание мышц.

Операция и стационар обойдутся примерно в 30 тысяч рублей. Всю информацию для помощи малышке Чиби ищите в группе.

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