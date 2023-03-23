В Новосибирске на Родниках столкнулись две легковушки

На Родниках в Новосибирске столкнулись две легковушки. Фото: читатель КП-Новосибирск

В Калининском районе Новосибирске вечером в четверг, 23 марта случилось ДТП. Об аварии КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— На перекрестке улиц Тюленина и Красный проспект на Родниках случилась авария. Столкнулись две легковушки, — рассказывают проезжавшие мимо автомобилисты.

По кадрам, снятым очевидцами, видно, что обе машины получили существенные повреждения в передней части. По данным сервиса Яндекс. Карты, движение на перекрестке не затруднено. Небольшая пробка есть только на улице Тюленина. В целом загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла.

В Госавтоинспекции по Новосибирску произошедшее пока не прокомментировали.

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