Директор муниципальной службы объяснил, почему тракторист заснул и не вывез снег с дороги в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска не могут убрать наледь с муниципальной дороги. Фото: предоставлено Еленой.

В Октябрьском районе Новосибирска продолжается конфликт между дорожниками и жителями 17-этажного комплекса на Кирова, 225. Напомним, там во время оттепели из-за невывезенного снега затапливало парковку. По запросу жителей приехал трактор, убрал середину дороги и уехал.

На дороге по улице Московской двухполосное движение. Однако с одной стороны возникла стихийная парковка. Под машинами растаявший снег превратился в плотную корку льда.

Сейчас дорога выглядит так. Фото: предоставлено Еленой.

Как объяснил КП-Новосибирск директор МКУ «Октябрьское» Андрей Насонов, жители дома не убирали автомобили с улично-дорожной сети весь сезон, поэтому у муниципальной службы весь сезон не было возможности провести уборку снега.

После того, как жители начали жаловаться на подтопление, служба предоставила две единицы техники: трактор и машину для вывоза снега.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как данная уборка выглядела с точки зрения жителей дома. Сперва водитель уснул в тракторе, и старшей по дому пришлось всю ночь контролировать его, показывая участки, которые необходимо расчистить. В итоге водитель сбежал, оставив проблему таять самой.

– Водитель уснул, потому что было ночное время, и он ждал, когда вернется машина для вывоза, чтобы загрузить туда новый снежный вал, – объяснил директор учреждения.

По словам Андрея Насонова, тогда работники совершили несколько рейдов: убрали снег там, где не мешали припаркованные автомобили.

После выхода материала КП-Новосибирск на улицу Московскую выехала процессия из снегоуборочной техники. Убрали горы снега, которые волновали местных жителей больше всего. Более того, снег расчистили и в частном секторе рядом, который находился под угрозой затопления. Но этого оказалось недостаточно: остался плотный слой льда на дороге.

На этих снимках видно, что на дороге - сплошной лёд. Фото: предоставлены Андреем Насоновым.

Технику для уборки отправили и в четверг, 23 марта, когда застывший лед невозможно было отодрать из-за температурных качелей.

– Они как будто издеваются, – сетует старшая по дому Елена. – Я второй раз с восьми утра обхожу все машины на парковке, всех выгоняю – и безрезультатно. Они (дорожные рабочие) проехали с поднятыми ковшами, показали, что ничего не могут сделать.

На это в беседе с КП-Новосибирск Андрей Насонов заметил, что выезд был совершен по просьбе жителей, а техника действительно не справляется со льдом. На современные технологии, вроде мощных растапливающих реагентов, средств не хватает. Во время похожей борьбы со льдом в автопарке сломался грейдер.

– А парковку там топит, потому что гидроизоляция сделана неправильно. И дом находится на возвышенности, поэтому с улицы Московской к ним никак не может попасть вода. Скорее всего, топит с их внутренней парковки, где не убран снег, – предположил директор муниципальной службы.

На выходных в Новосибирск придет потепление, синоптики обещают дневную температуру до + 9 градусов. Лёд должен стать рыхлым, и тогда, как надеются и жители, и сотрудники МКУ, конфликт будет разрешён.

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