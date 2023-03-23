В Новосибирске девочка обворовала магазин на 10 тысяч. Ее мама устроила скандал

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

22 марта в 14:12 из крупного новосибирского супермаркета в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги. Прибывшим на вызов бойцам ГБР дежуривший в магазине охранник рассказал, что задержал несовершеннолетнюю девочку – она пыталась украсть две упаковки картошки быстрого приготовления и бутылку лимонада.

На вопрос гвардейцев девочке, действительно ли она украла продукты, та молча кивнула.

Как и предусмотрено законодательством, бойцы ГБР связались с законным представителем несовершеннолетней – её мамой, и попросили приехать в магазин. Примчавшаяся женщина немедленно устроила скандал. Она заявила, что уже связалась с адвокатом, и получила разъяснение о том, что охранники не имеют права задерживать несовершеннолетних.

Начальник службы безопасности супермаркета предъявил женщине неопровержимые доказательства шести фактов совершенных девочкой краж – все они были зафиксированы системой наблюдения. Ущерб по ним составил порядка десяти тысяч рублей. В числе похищенного были игрушки, сладости и другие продукты питания.

Бойцы ГБР, со своей стороны, пояснили, что в соответствии со ст. 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество, может быть задержано на месте правонарушения для передачи в орган внутренних дел.

О задержании было сообщено в дежурную часть Ленинского РОВД, куда и доставили юную похитительницу вместе с её мамой для дальнейшего разбирательства.