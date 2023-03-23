На гаражах в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль

Что послужило причиной возгорания – неизвестно.
Фото: Сергей ГАПОН
В четверг, 23 марта, на гаражах в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП. Там вспыхнул один из автомобилей, рассказали в группе «АСТ-54».
Гаражи находятся на улице Дружбы. Что послужило причиной возгорания – неизвестно.
− На место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали возгорание, − отметили в публикации.
Информации о пострадавших нет.
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