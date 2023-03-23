На гаражах в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль

Что послужило причиной возгорания – неизвестно. Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 23 марта, на гаражах в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП. Там вспыхнул один из автомобилей, рассказали в группе «АСТ-54».

Гаражи находятся на улице Дружбы. Что послужило причиной возгорания – неизвестно.

− На место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали возгорание, − отметили в публикации.

Информации о пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber