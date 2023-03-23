В Новосибирске загорелась квартира на Северо-Чемском жилмассиве: два человека в больнице

В Новосибирске загорелась квартира на улице Комсомольской. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве загорелась квартира на улице Комсомольской. ЧП случилось вечером в четверг, 23 марта.

— В 17:37 поступило сообщение о том, что в 5-этажном доме на улице Комсомольской горит квартира на 3 этаже. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 7 человек, в том числе — 1 ребенок, — сообщили в областном МЧС. — В течение 15 минут пожарные ликвидировали открытое горение, предварительная площадь возгорания — 36 квадратных метров.

Пожарным пришлось эвакуировать двух человек. Фото: ГУ МЧС по НСО

С помощью пожарной лестницы пожарные спасли с 5 и 4 этажа женщину и мужчину.

В больницу с отравлением угарным газом попали спасенный пожарными мужчина и женщина, которая вышла из квартиры сама.

Пожарным пришлось эвакуировать двух человек. Фото: ГУ МЧС по НСО

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