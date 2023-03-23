Новосибирский тренер заявил о нехватке профессионалов в сфере фитнеса

В городе наблюдается нехватка инструкторов, имеющих профессиональное образование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский тренер Денис Романов назвал основную проблему в сфере фитнеса. По его словам, в городе наблюдается нехватка инструкторов, имеющих профессиональное образование.

Денис − вице-чемпион России по бодибилдингу. Сейчас он работает в одном из местных фитнес-клубов.

В беседе с «Царьград Новосибирск» тренер отметил, что в фитнес-сфере произошли некоторые перемены. Так, например, многие фитнес-инструкторы начинают работать с клиентами дистанционно. Этот вариант более выгодный, ведь тратить деньги на аренду в тренажерном зале не нужно.

Что касается кадров, то многие устраиваются на работу после прохождения курсов фитнес-тренеров.

− В городе существует нехватка кадров с хорошим профессиональным образованием в этой сфере, − приводит слова Дениса издание.

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