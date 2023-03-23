Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 12:30

Новосибирский тренер заявил о нехватке профессионалов в сфере фитнеса

Люди предпочитают проходить курсы, а не получать профессиональное образование
Анастасия ХРОМЫХ
В городе наблюдается нехватка инструкторов, имеющих профессиональное образование.

В городе наблюдается нехватка инструкторов, имеющих профессиональное образование.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский тренер Денис Романов назвал основную проблему в сфере фитнеса. По его словам, в городе наблюдается нехватка инструкторов, имеющих профессиональное образование.

Денис − вице-чемпион России по бодибилдингу. Сейчас он работает в одном из местных фитнес-клубов.

В беседе с «Царьград Новосибирск» тренер отметил, что в фитнес-сфере произошли некоторые перемены. Так, например, многие фитнес-инструкторы начинают работать с клиентами дистанционно. Этот вариант более выгодный, ведь тратить деньги на аренду в тренажерном зале не нужно.

Что касается кадров, то многие устраиваются на работу после прохождения курсов фитнес-тренеров.

− В городе существует нехватка кадров с хорошим профессиональным образованием в этой сфере, − приводит слова Дениса издание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber