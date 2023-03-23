В прокуратуре Новосибирска раскрыли подробности о банкирах, которые незаконно вывели за границу 433 млн рублей

Финансисты получили условные сроки и штрафы. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о нелегальном переводе 430 млн рублей за границу. Об этом сообщили в прокуратуре Заельцовского района.

По данным следствия, четверо россиян и трое граждан Киргизии организовали преступную схему перевода крупных сумм за границу в обход государства. С октября 2016 года по февраль 2021 года они выводили деньги за рубеж в валюте, осуществляя переводы на счета несуществующих банков. Для этого использовали реквизиты 150 подставных лиц.

- Подсудимые, в том числе двое бывших работников банков, предоставляли подложные документы кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля. Документы содержали ложные сведения о целях и назначениях платежей, неверные реквизиты организаций-нерезидентов. Переводы осуществлялись в зарубежные страны. В том числе, в Италию, Португалию и КНР, – сообщила старший помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына КП-Новосибирск.

Заельцовский районный суд назначил семерым фигурантам от трех до пяти лет лишения свободы условно и штрафы по 300 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.

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