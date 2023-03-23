В Новосибирске гаишники эвакуировали иномарки с площади Ленина: рассказываем из-за чего

Из центра города увезли два автомобиля. Фото: Данила ШУЛЯК

В Новосибирске 23 марта инспекторы ДПС отправились ловить водителей, незаконно паркующихся на местах для инвалидов. Искать их решили в самом центре города – на площади Ленина.

- За 2 месяца 2023 года сотрудники госавтоинспекции составили больше 300 административных материалов за стоянку и парковку на местах для инвалидов, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Нагорный, замначальника отдела ГИБДД по Новосибирску.

В поле зрения инспекторов попали две иномарки. Одна стояла прямо под знаком, где парковка разрешена только инвалидам. Второй водитель не доехал 20 метров до нужного места.

-Когда на машине нет знаков об инвалидности, мы проверяем госномер по федеральному реестру для инвалидов. Если автомобиль там не зарегистрирован, значит, его эвакуируют. Водитель может успеть до отъезда эвакуатора и у него проверят документы. Если с ними все в порядке, машину вернут, - объяснил КП-Новосибирск Иван Рубцов, лейтенант полиции.

ГАИшники составили административные протоколы. Теперь водителям авто придется заплатить штраф 5 тысяч рублей.

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