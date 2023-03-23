Водитель и пассажирка «Лады Калины» погибли в ДТП с двумя фурами под Новосибирском

В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Татарском районе Новосибирска. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Татарском районе Новосибирской области. Как оказалось, столкнулись там три машины: «Лада Калина» и два грузовика. Авария случилась днем в четверг, 23 марта.

— Около 15:20 водитель LADA Kalina ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска. На 972 километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем IVECO, ехавшим во встречном направлении, после чего LADA столкнулся с грузовым автомобилем Mersedes, который ехал в сторону Омска, — рассказали в Госавтоинспекции. - Грузовик IVECO вынесло в кювет.

В ДТП погибли водитель и пассажирка «Лады». Возраст и личность погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, следователи и полиция. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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