Семерых новосибирцев осудили за незаконный вывод за рубеж 433 миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Семерых новосибирцев осудили за незаконный вывод за рубеж 433 миллионов рублей. Пять лет они проворачивали махинации с подложными документами, чтобы переводить деньги за границу.
— С января 2016 по февраль 2021 года семеро подсудимых, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денег в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 миллионов рублей, — сообщили в областном Следственном комитете.
Сибиряков признали виновными в переводе финансов в иностранной валюте по статье 193 УК РФ. Суд приговорил их к условному сроку от 3 до 5, 6 лет условно со штрафом.
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