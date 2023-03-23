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НовостиОбщество23 марта 2023 10:34

Семерых новосибирцев осудили за незаконный вывод за рубеж 433 миллионов рублей

Пять лет они проворачивали махинации, переводя деньги за границу
Галина СИМОНОВА
Семерых новосибирцев осудили за незаконный вывод за рубеж 433 миллионов рублей.

Семерых новосибирцев осудили за незаконный вывод за рубеж 433 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Семерых новосибирцев осудили за незаконный вывод за рубеж 433 миллионов рублей. Пять лет они проворачивали махинации с подложными документами, чтобы переводить деньги за границу.

— С января 2016 по февраль 2021 года семеро подсудимых, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денег в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 миллионов рублей, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сибиряков признали виновными в переводе финансов в иностранной валюте по статье 193 УК РФ. Суд приговорил их к условному сроку от 3 до 5, 6 лет условно со штрафом.

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