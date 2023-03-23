В Новосибирской области столкнулись «Лада Калина» и фура

В Татарском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. Фото: «АСТ-54 black»
В Татарском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. В четверг, 23 марта, там столкнулись LADA Kalina и фура.
— Водителя и пассажирку хэтчбека LADA Kalina разорвало пополам, после того как отечественный автомобиль выехал на встречную полосу в Татарском районе и врезался в фуру, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».
В Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию по данному ДТП.
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