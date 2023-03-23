В Новосибирской области с 1 апреля запустят автобусный маршрут «Северное – Барабинск»

Новый автобусный маршрут «Северное – Барабинск» запустят с 1 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый автобусный маршрут «Северное – Барабинск» запустят с 1 апреля. Такое поручение дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщили на сайте регионального правительства, автобусы будут ходить каждый день.

− Маршрут обеспечит жителям Северного района прямой подвоз к железнодорожному узлу, а также улучшит для них доступность медицинских учреждений, расположенных в Куйбышеве и в Барабинске, − объяснили в правительстве.

Кроме того, жителям Северного района станет гораздо удобнее добираться до Новосибирска. Доехать до города можно на электропоезде сообщением «Татарск − Новосибирск». Более того, в Барабинске пассажиры смогут пересесть на муниципальные и межмуниципальные автобусы.

Из села Северное автобус будет выезжать в 07:00. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Выезд из Барабинска запланирован на 18:10.

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