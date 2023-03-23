В Новосибирске за 2,5 миллиона рублей отремонтируют дорогу до роддома № 7

В Новосибирске отремонтируют дорогу до роддома в Первомайском районе. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Первомайском районе Новосибирска отремонтируют дорогу до роддома № 7. Аукцион на сайте госзакупок разместило Управление дорожного строительства мэрии Новосибирска. Начальная цена контракта – 2,48 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет уложить асфальтобетон от улицы Первомайской до улицы Перова, а от нее – до роддома № 7.

Заявки ждут до 30 марта. Длина участка составляет около 3,37 километра. При этом дорогу нужно будет отремонтировать меньше, чем за две недели, с 17 по 28 апреля.

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