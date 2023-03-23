В Новосибирске за 2,5 миллиона рублей отремонтируют дорогу до роддома № 7

В Новосибирске отремонтируют дорогу до роддома в Первомайском районе.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Первомайском районе Новосибирска отремонтируют дорогу до роддома № 7. Аукцион на сайте госзакупок разместило Управление дорожного строительства мэрии Новосибирска. Начальная цена контракта – 2,48 миллиона рублей.
Подрядчик должен будет уложить асфальтобетон от улицы Первомайской до улицы Перова, а от нее – до роддома № 7.
Заявки ждут до 30 марта. Длина участка составляет около 3,37 километра. При этом дорогу нужно будет отремонтировать меньше, чем за две недели, с 17 по 28 апреля.
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