Контрольно-счетная палата нашла больше всего финансовых нарушений в работе департамента ЖКХ мэрии Новосибирска

В Новосибирске обнаружили многочисленные нарушения в работе с финансами департамента ЖКХ. Фото: Евгений КОЧКИН

Стало известно, в работе какого из департаментов мэрии Новосибирска найдено больше всего нарушений, связанных с использованием бюджетных средств. Об этом председатель новосибирской Контрольно-счетной палаты Геннадий Шилохвостов сообщил в ходе отчета на сессии горсовета.

– Объём нарушений за 2022 год составил 2,1 миллиарда рублей и увеличился в сравнении с 2021 годом на 75 %. Наибольший объём выявленных нарушений приходится на департамент энергетики и ЖКХ мэрии, – доложил Геннадий Шилохвостов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в 2022 году Контрольно-счетная палата проверила использование 21 миллиарда рублей из городского бюджета. Кроме того, КСП обнаружила нарушения при строительстве водоотвода до нового ЛДС. Подрядчик мог похитить выделенные на материалы деньги, так как сама закупка стоила в четыре раза дешевле.

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