Вячеслав Стародубцев назначен и. о. ректора Новосибирской консерватории

Исполняющим обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки назначен Вячеслав Стародубцев. Фото: novat_nsk

Исполняющим обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки назначен Вячеслав Стародубцев. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

— Заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения также останется на посту главного режиссера НОВАТ, — написала Ольга Любимова в своем телеграм-канале. — Кроме того, худрук и главный дирижер театра Дмитрий Юровский станет по совместительству заведующим кафедрой дирижирования.

Стародубцев займет место Жанны Лавелиной, об уходе с поста которой стало известно в среду, 22 марта. Она занимала пост ректора консерватории с 2018 года.

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