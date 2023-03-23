Передавал телефоны и наркотики: в Новосибирске экс-сотрудник СИЗО отправится в колонию за взятки

В Новосибирской области 24-лентенего экс-сотрудника СИЗО-1 осудили за взятки. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области 24-лентенего экс-сотрудника СИЗО-1 осудили за взятки. Подробности рассказали в Следственном комитете региона.

— Осужденный, в полномочия которого входили обязанности по обеспечению соблюдения лицами, находящимися в следственном изоляторе, режима содержания, долгое время в 2021 году проносил на территорию учреждения запрещенные предметы. В частности — мобильники, запрещенные продукты, наркотики, которые передавал заключенным. За это заключенные через родственников и знакомых передавали переводили ему деньги на карту, — пояснили в СУ СКР по НСО.

Против сотрудника СИЗО возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество и покушение на незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

Суд признал его виновным и приговорил к 1, 6 годам колонии общего режима с лишением звания сержант.

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