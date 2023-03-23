В Новосибирской области построят новый мост в Купинском районе за 150 миллионов рублей

В Новосибирской области построят еще один мост.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области планирует построить мост между селами Мальково и Шаитик в Купинском районе. Об аукционе с начальной стоимостью в 150 миллионов рублей сообщили в пресс-службе ТУАД.
Управление ищет подрядчика для строительства 33-метрового железобетонного моста. О его постройке директор школы в селе Шаитик попросил губернатора Новосибирской области. Ввести мост в эксплуатацию планируют в 2025 году.
Существующий мост рядом с селом не отвечает требованиям безопасности, сейчас его ремонтируют.
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