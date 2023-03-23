В Новосибирске могут вернуть автобус № 108 между Академгородком и аэропортом Толмачево

Автобус № 108 «Цветной Проезд − Аэропорт Толмачево» может вновь появиться на новосибирских дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобус № 108 «Цветной Проезд − Аэропорт Толмачево» может вновь появиться на новосибирских дорогах. Все будет зависеть от мнения местных жителей.

Опрос проходит на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Речь идет об установлении межмуниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

− Будете ли Вы пользоваться данным маршрутом? – спрашивают у новосибирцев.

Есть всего два варианта ответа. При этом не уточняется, как скоро вернется автобус в случае одобрения со стороны местных жителей.

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