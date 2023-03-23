«Нажит для защиты от стрессов»: житель Новосибирска продает собственный жир за 10 рублей

Новосибирец выставил на продажу собственный жир за 10 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирец выставил на продажу собственный жир за 10 рублей. На шуточное объявление, опубликованное на популярном сайте, обратили внимание в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

− Продам жир 10 килограммов, нажитый с целью защиты от стрессов, кризисов и буллинга, − написал продавец, прикрепив к объявлению фото живота.

В комментариях под публикацией новосибирцы бурно отреагировали на увиденное. Некоторые в шутку отметили, что это хороший бизнес, и начали предлагать свой «жирок».

− Вот это бизнес! Могу тоже килограммов 10 подкинуть!

− Бесплатно 15 килограммов отдам, − написали местные жители.

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