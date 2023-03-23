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НовостиОбщество23 марта 2023 6:40

«Нажит для защиты от стрессов»: житель Новосибирска продает собственный жир за 10 рублей

Житель Новосибирска продает собственный жир за 10 рублей
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирец выставил на продажу собственный жир за 10 рублей.

Новосибирец выставил на продажу собственный жир за 10 рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирец выставил на продажу собственный жир за 10 рублей. На шуточное объявление, опубликованное на популярном сайте, обратили внимание в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

− Продам жир 10 килограммов, нажитый с целью защиты от стрессов, кризисов и буллинга, − написал продавец, прикрепив к объявлению фото живота.

В комментариях под публикацией новосибирцы бурно отреагировали на увиденное. Некоторые в шутку отметили, что это хороший бизнес, и начали предлагать свой «жирок».

− Вот это бизнес! Могу тоже килограммов 10 подкинуть!

− Бесплатно 15 килограммов отдам, − написали местные жители.

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