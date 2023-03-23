В Новосибирске в запертой квартире нашли тело 92-летней пенсионерки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители дома на улице Переездной в Новосибирске вызвали спасателей к квартире пожилой соседки. Бабушка, по их словам, не отвечала на звонки и стуки в дверь.

– Специалисты вскрыли дверь в помещение. В квартире нашли женщину 1931 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело 92-летней бабушки передали полицейским. Известно, что спасатели работали на месте чуть больше получаса.

Ранее КП-Новосибирск писала, что под окнами высотки в Новосибирске на Военной улице нашли тело 36-летней сибирячки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber