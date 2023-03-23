«Кто-то упадет и на ступеньках родит!»: Новосибирцев возмутила обледеневшая дорога к женской консультации на Котовского

Новосибирцы пожаловались на обледеневший путь к женской консультации на Котовского. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Новосибирска возмущены состоянием территории у женской консультации на улице Котовского, 41. По их словам, там сильный гололед. А в больницу ходят женщины. Многие из них беременные.

– Ленинская администрация на официальное обращение ответила, что это не относится к их полномочиям. Кто должен это убирать? – негодуют горожане в паблике «Инцидент Новосибирск».

Новосибирцы переживают, что из-за гололеда пострадают беременные. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Комментаторы подхватили возмущение автора поста. Они уверены, что такое состояние территории – показатель абсолютной халатности.

– Все прилегающие территории убирает организация. Консультация, наверное, ждёт, что кто-то на ступеньках упадёт и родит? – предположили новосибирцы.

Некоторые отметили, что гололед сейчас по всему городу. Но отчаиваться новосибирцы не намерены. Они уверены, что на днях все само растает под весенним солнцем.

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