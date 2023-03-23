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НовостиПроисшествия23 марта 2023 6:18

«Он им не понравился»: в Новосибирске двое приятелей до смерти забили нового знакомого

В Новосибирске будут судить двоих мужчин, до смерти избивших нового знакомого во время застолья
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске будут судить двоих мужчин, до смерти избивших нового знакомого во время застолья.

В Новосибирске будут судить двоих мужчин, до смерти избивших нового знакомого во время застолья.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске будут судить двоих мужчин за причинение умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Они до смерти избили нового знакомого во время пьянки. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что утром в сентябре 2022 года двое приятелей гостили у знакомой в Новосибирске. Они распивали спиртное. Позже к ним присоединился знакомый хозяйки дома. Гостям он не понравился. Во время застолья между мужчинами по незначительному поводу произошла ссора. В ходе конфликта двое принялись избивать нового знакомого. Они не менее трех ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший на следующий день умер у себя дома, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Вину агрессоры признали. Уголовное дело в отношении них по существу рассмотрят в суде.

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