В Новосибирске под окнами многоэтажки на Военной нашли тело 36-летней женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в Октябрьском районе города под окнами высотки нашли труп женщины. Информацию об этом КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по Новосибирской области в четверг, 23 марта.

– Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 36-летней женщины на придомовой территории многоквартирного дома на Военной улице, – уточнили в Следствнном комитете.

Причину смерти установит судмедэкспертиза. Следователи выяснят, какие обстоятельства поспособствовали гибели женщины. После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

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