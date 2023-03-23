В Новосибирске директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО. Фото: Управление судебного департамента НСО.

В Новосибирске директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО. Ему изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Под домашним арестом Мысик пробудет до 8 мая. По данным журналистов, Мысик, вероятно, стал активно сотрудничать со следствием. В связи с чем, меру пресечения ему смягчили.

Напомним, Мысика обвинили в превышении должностных полномочий и нанесении многомиллионного ущерба. Арестовали его 18 ноября 2022. Известно, что компания, которую возглавляет Мысик, занималась строительством инфраструктурных объектов рядом с новым ЛДС. Для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС рабочие по распоряжению руководства использовали речной песок. Это в свою очередь не отвечало требованиям безопасности. Таким образом компания экономила на стройматериалах. Ущерб федеральному бюджету составил 360 млн рублей.

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