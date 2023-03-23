Tele2 запустила весенние акции «Больше»: новосибирцев ждут скидки на еду и развлечения

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Новые предложения помогут сэкономить и получить положительные эмоции. Весеннее обновление программы лояльности включает скидку 50% на билеты на спектакль «Тайм-аут», который пройдет 21 апреля в театре «Красный факел». «Тайм-аут» - самый технологичный спектакль «Красного факела»: актеры не только играют свою роль, но и выполняют функции профессиональных операторов – передавая камеры друг другу, они успевают запечатлеть происходящее на сцене. Крупные планы выводятся на большой экран, чтобы зритель мог уловить малейшие изменения в мимике героев.Также до конца года продолжается акция в кинотеатре «КАРО» в Новосибирске. Клиенты оператора могут купить билеты на 25% дешевле.

Порадовать себя сытными и сладкими пирогами клиенты Tele2 могут в сети пекарен «Вот такие пироги». Для абонентов там действует скидка20% на комбо «Хит» («Курочка с картофелем» + «Клубничный киш»). Предложение распространяется и на самовывоз (забрать можно в любом из трех филиалов), и на доставку.

Отдохнуть активно клиенты Tele2 тоже могут с выгодой. В Шерегеше при покупке любого ски-пассав комплексе «Сектор Е» абоненты получат в подарок подъем на гондольном подъемнике.