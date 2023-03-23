В Новосибирске провели творческую акцию для детей с ментальными особенностями

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Подопечные Городского центра социальной помощи семье и детям департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска поучаствовали в творческой акции. 21 марта в Новосибирске на площадке службы социальной реабилитации и досуговой деятельности «Со-Прикосновение» собрались дети с ментальными особенностями и их родители. Вместе с сотрудниками Городского центра помощи семье и детям, депутатами Совета депутатов города Новосибирска они рисовали и лепили. Перед гостями выступили призеры Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады России по спортивным бальным танцам Мария Баранова и Алексей Ларионов. Они подарили собравшимся яркий танцевальный номер.

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Детям предложили потворить от души: раскрасить белые футболки так, как им хочется. Сделанные своими руками уникальные футболки они забрали с собой на память.

Родители ребятишек могли здесь же пообщаться с психологами, получить ответы на любые беспокоящие вопросы.

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Мы придумываем разные форматы мероприятий и на сегодняшний день за основу взят такой творческий подход, который сближает взрослых людей с компетенциями и наших детей с ментальными особенностями, дает возможность пообщаться друг с другом и узнать об интересах ребят, позволяет их научить чему-то новому, - прокомментировала директор Городского центра социальной помощи семье и детям Татьяна Лоза. Она уверена, что акцентирование внимания общества на датах, подобных Дню человека с синдромом Дауна, помогают корректно и бережно донести до общества информацию об особенных детях: как с ними нужно взаимодействовать в социуме, чем они отличаются от нас, что умеют и что любят. Приятным завершением встречи стали подарки от депутатов и партнеров Городского центра социальной помощи семье и детям, а также сладкий стол.

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Напомним, что ребята с ментальными особенностями проходят реабилитацию в филиалах Городского центра социальной помощи семье и детям. С ними проводят занятия специалисты центра, которые опираются в своей работе на арт-терапевтические и эрготерапевтические приемы адаптации. Такая работа помогает дальнейшему трудоустройству. В том числе и в подведомственные учреждения департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Так, двое ребят работают социальными фасовщиками в центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся». Они упаковывают продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»