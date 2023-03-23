Новосибирцев напугала женщина, стоявшая на козырьке второго этажа в доме на Красном проспекте. Фото: МАСС.

Жители Новосибирска заметили на козырьке дома на Красном проспекте женщину. Она стояла на высоте второго этажа. Взволнованные очевидцы вызвали спасатели.

– Вызов на Красный проспект поступил в 14:18. Специалисты выехали на место, – говорится в сводке МАСС.

Однако по пути вызов спасателей отменили. Так как женщина спустилась с козырька самостоятельно.

14:18-14:23 Центральный р-н ул. Красный проспект. Женщина на козырьке 2-го этажа. Отмена в пути следования. Женщина спустилась самостоятельно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber