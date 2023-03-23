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НовостиОбщество23 марта 2023 3:56

Аномальное количество дождей ожидается в Новосибирской области в 2023 году

Федеральный гидрометцентр опубликовал прогноз до осени
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области ожидаются аномальные дожди.

В Новосибирской области ожидаются аномальные дожди.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области ожидается повышенное количество осадков в сентябре 2023 года. В остальные месяцы дождей будет чуть меньше или больше нормы. Информацию предоставил Росгидромет для информирования федеральных органов исполнительной власти.

Синоптики определили, что в южных районах Сибири сложатся условия для раннего начала пожароопасного сезона. В июне на юге Сибири предполагается небольшой дефицит осадков. При этом в сентябре, напротив, дождей в Новосибирской области пройдёт больше на 20-30 %.

Благодаря предварительному прогнозу можно оценить риски возникновения ЧС в интересах сельского хозяйства, охраны лесов от пожаров, водного транспорта и энергетики.

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