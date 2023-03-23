В Новосибирске проходит форум «Историческая наука и современное образование - пространство диалога и сотрудничества»

Алексей Дмитриевич Герасёв, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ». Фото: Пресс-центр ФГБОУ ВО «НГПУ»

22 марта Новосибирск стал столицей исторического образования. В течение трех дней на базе педуниверситета будет проходить Международный исторический научно-образовательный форум «Историческая наука и современное образование - пространство диалога и сотрудничества». В научном событии принимают участие представители 12 стран, в том числе Беларуси, Казахстана, Грузии, Монголии, США: всего более 170 спикеров - от экспертов до начинающих исследователей.

На открытии форума к участникам обратился выдающийся историк Александр Оганович Чубарьян. Он подчеркнул актуальность форума, поскольку взаимодействие науки, образования и просвещения сейчас активно обсуждается в различных сферах общества.

В форуме принял участие министр образования Новосибирской области Сергей Владимирович Федорчук, выпускник истфака НГПУ. Он отметил, что последние 30 лет теме патриотического воспитания не уделялось должного внимания, однако сейчас все встает на свои места:

Сергей Владимирович Федорчук министр образования Новосибирской области. Фото: Пресс-центр ФГБОУ ВО «НГПУ»

- История - это наука о будущем. Забывая прошлое, вычеркивая и развенчивая, делая его обыденным, мы забываем о главном: молодежь воспитывается на примерах. Я рад, что моя альма-матер, новосибирский педуниверситет, стоит у начала возрождения и возвращения к тому, чем мы и должны заниматься.

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв рассказал о новшествах, которые ожидают систему педагогического образования в ближайшее время:

- Сейчас переломный момент, когда серьезно меняется преподавание истории. Так, с 1 сентября 2023 года будет радикально расширен курс отечественной истории в вузах. Это важно для образования любого педагога - не только историка, потому что это безусловно, но и для учителей физики, химии, математики. Любой работник системы образования должен знать историю своей страны. Если педагог, наставник гордится своей страной и ее историей, то, поверьте, это передается и его ученикам.

Программа конференции и ссылки на трансляцию: https://nspu.ru/lp/istornaukprostrdialogsotrud/mainpage