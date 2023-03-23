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НовостиОбщество23 марта 2023 2:54

В Новосибирске продают бенгальских леопардовых котят без документов по 148 тысяч рублей

Продавец имеет плохой рейтинг
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске продают котят азиатской леопардовой кошки почти за 150 тысяч рублей.

В Новосибирске продают котят азиатской леопардовой кошки почти за 150 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске по 148 тысяч рублей продают котят азиатской леопардовой кошки от частного заводчика. Объявление разместил продавец с рейтингом около 2 звезд из 5. Он также продает котов в Москве и других регионах России.

– Есть малыши Алк, которые помещаются на ладошке, им 1 месяц. Есть подрощенные кошки, которые совсем скоро будут сами плодиться, – рассказывает продавец в объявлении.

В отзывах клиенты рассказывают, что у заводчика нет документов на животных. Некоторые покупатели утверждают, что котята на самом деле совершенно другой породы. Есть и довольные клиенты, однако большая часть отзывов о том, что продавец либо игнорирует сообщения, либо общается недоброжелательно.

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