В Новосибирске нашли нарушения при строительстве водоотвода до нового ЛДС

В Новосибирске нашли нарушения при строительстве ЛДС. Фото: пресс-служба правительства НСО.
Новосибирская контрольно-счетная палата нашла многократное завышение стоимости материалов при закупке для строительства водоотвода до нового ЛДС. Об этом на сессии Совета депутатов Новосибирска рассказал депутат Александр Бурмистров.
Он сообщил, что в ходе проверки документации подрядчика строительства водоотвода обнаружили завышение стоимости. Один из материалов стоил 42 миллиона рублей, подрядчик завысил стоимость до 180 миллионов рублей. Как сообщает депутат, в отчете палаты указано, что в документации подрядчика говорится, что водоотвод установят только в конце сентября.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что разрешение на строительство водоотвода до арены продлили до 6 августа 2023 года.
Бурмистров предположил, что одну трубу заменили на другую. Прокуратура проводит проверку по данному факту.
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