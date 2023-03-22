На иномарку новосибирца, припаркованную под окнами многоэтажки, скинули бутылки из-под пива

Сибиряк уверен, что бутылки на машину скинул сосед. Фото: "Моя Первомайка"

В Новосибирске неизвестные скинули пивные бутылки из многоэтажки на Твардовского на припаркованную под окнами машину. От бутылочного обстрела пострадала Toyota Vitz местного жителя. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Моя Первомайка».

По словам пожилого владельца автомобиля, его иномарку бутылками закидали около пяти утра 22 марта. Скинули на машину не менее пяти штук, разбив лобовое стекло.

Пострадавший мужчина убеждён, что сделал это его сосед, с которым у сибиряка был конфликт. Окна этого соседа как раз выходят на парковку, где стояла «Тойота». Так это или нет будет разбираться полиция. Мужчина написал заявление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber