А тут у нас что? Малышка-медоед из Новосибирского зоопарка решила исследовать свой вольер

Малышка-медоед из Новосибирского зоопарка выбралась на прогулку по вольеру вместе с мамой. Фото: Анна НОВИКОВА
Малышка-медоед из Новосибирского зоопарка выбралась на прогулку по вольеру вместе с мамой. Их тандем поймала в объектив своей камеры постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.
Мама решила показать крохе все их владения, однако после третьего круга по вольеру, родительница устала и прилегла в теньке погрызть веточку. А вот ее неугомонное чадо решило продолжить экскурсию уже сольно.
Малышка успела проверить все укромные уголки, потрогать камешки, порыться в песке и даже застрять за их домиком. Умаявшись от прогулки и внимания папарацци, мама и детеныш отправились отдыхать.
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