«Легких денег не бывает»: в Новосибирске создатель паблика «АСТ-54» вступился за мастеров маникюра

Создатель паблика «АСТ-54» в Новосибирске Виталий Полищук вступился за мастеров маникюра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Создатель паблика «АСТ-54» в Новосибирске Виталий Полищук вступился за мастеров маникюра. Он прокомментировал высказывание министра строительства Алексея Колмакова, который заявил, что современная молодежь не идет в строительную отрасль, поскольку хочет «легких денег».

— Строительные деньги — тяжелые деньги. Тут нужно созидать, делать. Это не ногти красить где-нибудь в салоне, например, — сказал глава Минстроя Новосибирской области.

Создателю крупного паблика такой пример показался не совсем уместным. Ведь, по его мнению, «легких денег» не бывает вообще.

— Я считаю, что легких денег вообще не бывает. Ты либо работаешь, либо воруешь (что тоже нужно уметь делать, и за это обычно следует наказание), либо у тебя умирает бабушка с квартирой в пределах Садового, что тоже бывает нечасто. Имея своё дело, могу представить, как непросто приходится любым другим предпринимателям. Тем более, в сфере обслуживания. И тем более — в маникюре. Люди, материалы, реклама, аренда, сотрудники, жалобы, просьбы сделать скидочку… Да, может быть это и не технологичный бизнес, и для него не нужно быть семи пядей во лбу. Хотя, в том же маникюре присутствует 1000 и 1 нюанс, и как минимум мастеру нужно понимать анатомию, а не только разбираться в оттенках красного, — написал Виталий Полищук в своем телеграм-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тут нужно созидать, делать»: новосибирский министр объяснил, почему молодежь не идет в строительную отрасль

Новосибирский министр упрекнул молодежь в желании получать легкие деньги (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber