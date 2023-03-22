В Новосибирске восстановят фонтан «Мишка» во время реконструкции Первомайского сквера

Реконструируют Первомайский сквер в этом году. Фото: "Зеленый Новосибирск"

В Новосибирске во время реконструкции Первомайского сквера восстановят фонтан «Мишка». Работы провести. Планируют в этом году. Займется реконструкций «Горзеленхоз».

— Во время реконструкции поменяют дорожное покрытие, заменят скамейки, урны и фонари, установят камеры. Также восстановят ограждение сквера, в том числе и зеленую ограду, обновят зеленый ландшафт и установят новые клумбы. Также отремонтируют фонтан «Мишка», — рассказали в мэрии.

Дизайн-проект реконструкции сквера был разработан еще в 2021 году. Из него следует, что фонтан ждут серьезные изменения. У него поменяют систему водоснабжения и заменят чашу. В новой вариации ее дно будет имитировать песок. Также фонтан получит скрытую подсветку.

Напомним, что реконструкция сквера станет продолжением проекта обновления театра Афанасьева.

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