Под Новосибирском подросток украл соседские «Жигули» и сдал в металлолом

Когда полиция нашла машину, ее успели разобрать. Фото: ГУ МВД по НСО

В селе Новолуговое под Новосибирском 17-летний подросток украл соседские «Жигули» и сдал в металлолом. Когда полицейские нашли машину, ее уже успели частично разобрать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний житель этого же села. Ранее молодой человек в поле зрения полиции не попадал.

— Подросток, заметив, что машина долгое время находится у дома и не эксплуатируется владельцем, решил ее похитить. Он обманул друга и попросил помочь отбуксировать «Жигули» до пункта приема металла, — рассказали в региональном МВД.

Вскоре молодого человека поймали, дело возбудили по статье за кражу. Ранее подросток в поле зрение полиции не попадал. На время следствия парню избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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